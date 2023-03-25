Петербуржцы могут бесплатно провериться на туберкулез в мобильном флюорографе

До 6 апреля Городской противотуберкулезный диспансер проводит акцию, посвященную Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Жители Санкт-Петербурга могут провериться на туберкулез, не заходя в поликлинику.
На улицах города появились мобильные флюорографы, в которых горожане могут пройти бесплатное обследование. График:
- ТЦ «Питер Радуга» – 31 марта с 15:00 до 20:00.
- Возле метро «Звездная» – 3 апреля с 11:00 до 15:00.
- Возле метро «Бухарестская» – 6 апреля с 11:00 до 15:00.
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