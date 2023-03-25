Петербуржцы могут бесплатно провериться на туберкулез в мобильном флюорографе

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

До 6 апреля Городской противотуберкулезный диспансер проводит акцию, посвященную Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Жители Санкт-Петербурга могут провериться на туберкулез, не заходя в поликлинику.  

На улицах города появились мобильные флюорографы, в которых горожане могут пройти бесплатное обследование. График:

  • ТЦ «Питер Радуга» – 31 марта с 15:00 до 20:00.
  • Возле метро «Звездная» – 3 апреля с 11:00 до 15:00.
  • Возле метро «Бухарестская» – 6 апреля с 11:00 до 15:00.
Вам будет интересно
Петербуржцы могут бесплатно провериться на туберкулез в мобильном флюорографе Санкт-Петербург
Если вы не сможете делать эти две вещи одновременно – вы на пороге деменции
Ученые провели эксперимент, после которого пришли к выводу: вывить необратимую патологию можно самостоятельно. Результаты их работы опубликованы в авторитетном медицинском...
19.03.2023 538
Автор