Вдова известного фронтмена группы «Король и Шут» заявила, что новый сериал порочит память музыканта

Ольга Горшенева отметила, что происходящее болезненно для нее и ее детей.

Вдова фронтмента группы «Король и Шут» Михаила Горшенева заявила, что сериал в стиле панк-фэнтези порочит память музыканта. Свое мнение она высказала 26 марта на своей странице «ВКонтакте». Об этом пишет Фонтанка.ру.

По словам вдовы, многие поклонники и друзья музыканта, а также их общая дочь Александра, находятся в недоумении по поводу сериала. Ольга Горшенева назвала спродюсированный образ, воплощенный актером Константином Плотниковым, гиперболизированным. «Михаила не то чтобы показали не с той стороны, а будто бы специально гиперболизировали слабости и сделали антагонистом. Неверно расставлены акценты», — отметила она и подчеркнула, что режиссеру «стоило нырнуть глубже, а не транслировать поверхностно картину в массы, основываясь на мнении двух людей».

В финале поста Ольга Горшенева заявила, что сериал порочит память покойного фронтмента «Короля и Шута», и она категорически не согласна с итоговым продуктом.

Фото: top-pesni.ru

Ранее стало известно, что актер, сыгравший Горшка в сериале «Король и Шут», подрабатывает дворником в Петербурге.