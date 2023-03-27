Стало известно, где в Петербурге камеры будут «ловить» нарушителей ПДД

На этой неделе водителям стоит быть максимально внимательными в Приморском, Пушкинском и Красногвардейском районах.

С 27 по 31 марта камеры фото-видеофиксации будут «ловить» нарушителей правил дорожного движения сразу в нескольких районах Петербурга — сообщает 78.ru. Полный список адресов опубликовала пресс-служба городского комитета по информатизации и связи.

Передвижные комплексы фиксации превышения скорости уже вовсю работают на Московском, Коломяжском и Товарищеском проспектах, Петроградской, Октябрьской и Синопской набережных, а также на Пулковском, Рябовском и Таллинском шоссе.

Фото: Maksim Konstantinov/globallookpress.com

Ранее стало известно, что печальное зрелище предстает глазам водителей на дороге в Орлах.