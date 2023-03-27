На фото видно, что происходит, где асфальт заканчивается и идёт грунтовка до Куровец.

Сообщество ВКонтакте СПРАШИВАЙ КИНГИСЕПП опубликовало печальные кадры разбитой и размытой дороги.

Снимки сделаны в девять утра сегодня на дороге в Орлах там, где заканчивается асфальт.

Мало того, что в деревне устроили стоянку самосвалов, так ещё и все подъезды к деревне пришли в негодность. Теперь, чтобы попасть в город, нужно крюк через Усть-Лугу делать.

Фото: СПРАШИВАЙ КИНГИСЕПП

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