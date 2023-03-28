Петербурженка случайно порезала ногу о разбитую бутылку и умерла

Автор: Сергей Агутин
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Во время застолья 46-летняяя петербурженка уронила на пол стеклянную бутылку, а затем случайно поскользнулась и упала на нее. Через некоторое время ее самочувствие ухудшилось. Приехавшая по вызову скорая уже констатировала смерть петербурженки.

В полицию 27 марта около 19:00 сообщили о женском трупе в квартире на улице Руднева в Санкт-Петербурге. Прибыв на место, полицейские обнаружили тело. В квартире находились в состоянии алкогольного опьянения 53-летний мужчина и его 42-летняя возлюбленная.

Они рассказали, что погибшая была пьяна, случайно разбила стеклянную бутылку, а затем по неосторожности упала на нее. На ноге образовалась резаная рана, которую перемотали бинтом.

Застолье продолжилось, однако женщине становилось все хуже. Вызвали скорую помощь, однако до того, как приехали врачи, пострадавшая скончалась.

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