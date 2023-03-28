Реверсивное движение временно введут на федеральной трассе А-181

Изменения будут в силе только 29 марта.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщили, что на двух отрезках «Скандинавии» завтра будут проводить работы, связанные с наружным освещением автомобильной дороги. Как передает Мойка78, в этой связи на некоторых участках трассы организуют реверсивный режим с ручным регулированием.

Он будет введен с 10.00 до 11.00 на 114-м и с 11.00 до 12.00 на 118-м километрах в Выборгском районе Ленинградской области.

Ранее стало известно, что в Петербурге планируют построить новый мост через Чёрную речку.