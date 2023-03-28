В Петербурге планируют построить новый мост через Чёрную речку

Стоимость контракта составляет более 176 млн рублей.

Дирекция транспортного строительства Петербурга ищет подрядчика на строительство моста через Чёрную речку в створе Сердобольской улицы. Она уже объявила конкурс, передаёт «РБК».

Стоимость контракта составляет более 176 млн рублей, размер аванса — 30% указанной суммы. Итоги конкурса подведут 21 апреля, заявки принимают до 18 апреля.

Отметим, что впервые о планах построить этот мост сообщалось ещё в 2018 году. Согласно плану, он будет иметь выход к Ушаковской набережной и разгрузит соседние мосты.

Фото: wikimedia.org

Ранее стало известно, что строители нового моста через реку Мойка готовятся асфальтировать подходы к нему.