В областном правительстве прошло совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона

По поручению главы Ленобласти его провел вице-губернатор по безопасности Михаил Ильин.

В рамках заседания был утвержден План мероприятий органов исполнительной власти Ленинградской области по профилактике идеологии терроризма на 2023 год.

Особое внимание было уделено обеспечению правопорядка и безопасности в период подготовки и проведения массовых мероприятий на территории Ленинградской области, посвященных Первомаю и 78 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а также к празднованию 1 мая.

К обеспечению безопасности граждан и соблюдению общественного порядка во время проведения торжественных митингов, шествий Бессмертного полка, салютов и других праздничных мероприятий будут привлечены все ответственные органы государственной власти и органы местного самоуправления Ленинградской области, наряды территориальных органов МВД России.

На заседании антитеррористической комиссии была подробно изучена работа системы интеллектуального видеонаблюдения. Благодаря организации беспрерывного использования системы видео регистрации правоохранительными органами в 2022 году раскрываемость преступлений превзошла результаты 2021 года в 5 раз.

В ходе заседания Комиссии также обсуждался вопрос антитеррористической защищенности образовательных учреждений региона, пионерских лагерей и баз отдыха. По решению Комиссии до июля 2023 года камеры видеонаблюдения образовательных объектов будут интегрированы в единую систему «Безопасный город».

Ранее стало известно, что мальчик Фёдор получил от президента России медаль «За отвагу».