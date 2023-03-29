Родители первоклассников могут заранее записать ребёнка в школы Ленобласти

Приёмная кампания стартует 1 апреля. Госуслуги отправят письмо с напоминанием, когда в выбранной школе откроется приём заявок.

Заполнить заявление можно по ссылке. Черновик заявления будет сохранён в личном кабинете, а когда начнётся приём заявок, достаточно будет нажать кнопку «Отправить».

Для подачи заявления необходимы оригинал документа, удостоверяющего личность родителя или оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в РФ, а также оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя.

Отметим, что запись проходит в два этапа: с 1 апреля по 30 июня зачислят детей, у которых сестры и братья уже учатся в указанной школе, льготные категории, и детей, которые проживают на прикрепленной к школе территории; с 6 июля по 5 сентября – детей, не проживающих на закрепленной территории.

Напомним, что у родителей будущих первоклассников есть три варианта подачи заявления: самостоятельно с 1 апреля на портале «Образование Ленобласти» или с помощью портала Госуслуг, также с 1 апреля в МФЦ или непосредственно в школе. Более подробная информация о порядке приема детей, а также список необходимых документов, территорий и телефонах «горячих линий» можно найти на сайте комитета общего и профессионального образования Ленинградской области.