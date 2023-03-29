Водитель ВАЗ сбил человека в Толмачево и пытался спрятать труп. Но пришел с повинной

Возле дома № 13 по Морской улице в поселке Толмачево Лужского района 27 марта автомобиль ВАЗ-21099 насмерть сбил пешехода. Водитель и пассажир погрузили тело мужчины в машину и отвезли в лес.

Тело спрятали возле поворота на деревню Ящера. Однако на следующий день 32-летний пассажир позвонил в полицию и рассказал о случившемся, а 40-летний водитель пришел в полицию с повинной.

Установлено, что автомобиль сбил 33-летнего мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Он вышел на дорогу вне зоны пешеходного перехода.

В отношении 40-летнего водителя составлены протоколы за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, сокрытие с места ДТП и езду без страховки. Заведено уголовное дело.