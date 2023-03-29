Власти Петербурга начали изымать у бизнесменов бомбоубежища

У жителей Санкт-Петербурга состоялась встреча с главой Калининского района, на которой поднялась тема доступности бомбоубежищ. В ответ на вопрос пенсионерки глава администрации рассказал о изъятии укрытий у местных предпринимателей.

По словам главы Калининского района, правительство Санкт-Петербурга расторгает договоры с местными предпринимателями. Речь идет о случаях, когда они в период перестройки обзавелись бомбоубежищами и укрытиями.

Об этом сообщается в видео встречи главы с жителями района, опубликованном в telegram-канале «Невский городовой».