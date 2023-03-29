На Приозерском шоссе легковушка влетела в лесовоз

Фура в кювете. В легковой труп.

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На Приозерском шоссе, 10 км от поселка Сосново в сторону города произошло страшное ДТП. Легковой автомобиль влетел в грузовик. Фура в кювете. В легковой труп.

По словам водителя фуры, пока он выставлял аварийный знак, под него залетела легковушка.

В машине были мужчина и женщина. Есть погибщий. Состояние второго пострадавшего уточняется.

Ранее стало известно, что водитель ВАЗ сбил человека в Толмачево и пытался спрятать труп. Но пришел с повинной.