На субсидирование проезда в электричках Ленобласть выделила 721 миллион рублей в 2022 году

Эта сумма была переведена РЖД для возмещения льготного проезда отдельных категорий жителей и для обучающихся в очной форме

«Субсидирование проезда льготных категорий граждан сегодня приобретает первостепенную роль, особенно в условиях постоянно растущего пассажиропотока. В 2022 году по Ленинградской области электропоездами было перевезено пассажиров на 9,2% больше, чем в 2021 году», – прокомментировал председатель комитета по транспорту Михаил Присяжнюк.

Напомним, что льготные категории граждан — ветераны труда, труженики тыла, лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, пенсионеры и члены многодетных семей, получают 90% скидку на проезд в пригородных электропоездах, а школьники и студенты – 50%.

Также помимо перечисленных выше категорий право на бесплатный проезд в электричках без места имеют дети не старше 7 лет. Для подтверждения возраста нужно иметь при себе свидетельство о рождении. На следующий день после исполнения 7 лет проезд для ребенка становится платным.