Поэт объяснил, с чем связано возвращение в моду виниловых пластинок

Это вопрос в первую очередь эстетический.

В последнее время аналитики наблюдают активный интерес россиян к виниловым пластинкам: в минувшем году их продажи выросли на 51%. Тенденцию в беседе с радио «Комсомольская правда» объяснил поэт, музыкант, лидер московских групп «Оптимальный вариант» и «Пчела Бенд» Олег Чилап.

По его словам, людьми движет не столько желание прослушать таким образом какую-то конкретную композицию, сколько сама эстетика процесса. Ведь взять пластинку — это целый ритуал: например, прежде перед этим тщательно мыли руки. Также виниловая пластинка зачастую служит украшением интерьера.

Ранее стало известно, что изображение Максима Горького появилось на фасаде дома 26–28 по Каменноостровскому проспекту в Петербурге.