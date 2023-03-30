Расходы на установку и эксплуатацию умных счетчиков могут включить в тарифы на оплату жилищнокомунальных услуг

Минстрой направил в российское правительство письмо с соответствующим предложением.

Модернизация в сфере энергоснабжения позволит в автоматическом режиме отправлять показания в управляющие компании.

Как рассказала в интервью газете «Известия» Ирина Валентиновна Генцлер, директор направления “Городское хозяйство” Фонда «Институт экономики города», программа по замене счетчиков воды и тепла предположительно растянется на несколько лет.

Обязанность по установке хотят сложить на местные РСО. Именно они будут решать сколько будет стоить эксплуатация оборудования. Количество аппаратов, стоимость установки и ремонта составят в совокупонсти размер коммунального платежа.

«Как обещает правительство, люди не почувствуют особой финансовой нагрузки в связи с принятым решением», — сообщила Ирина Генцлер.

Расходы на эксплуатацию и ремонт счетчиков будут находиться в пределах существующего индекса роста платы. Так что существенно сказаться на повышении тарифов данная ситуация не должна.

Ранее стало известно, что выдачу лицензий на оружие ограничили в России.