Выдачу лицензий на оружие ограничили в России

Соответствующий федеральный закон от 29 декабря 2022 года «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» вступил в силу.

Лицензия на приобретение, экспонирование или коллекционирование оружия не выдается гражданам РФ «подозреваемым или обвиняемым в совершении умышленного преступления».

Закон также запрещает выдавать лицензии на оружие освобожденным судом от уголовной ответственности за совершение преступления с назначением судебного штрафа или по основаниям, не дающим права на реабилитацию до истечения двух лет после вступления в законную силу соответствующего решения суда.

Основанием для отказа в выдаче лицензии также считается заключение о наличии опасности нарушения прав и свобод граждан, угрозы государственной или общественной безопасности по результатам проверки полиции и/или ФСБ.