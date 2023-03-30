Ленинградская область перевела 100% социально значимых услуг в электронный формат

Популярность электронных услуг среди жителей области растёт. Жителям региона доступны 90 массовых социально значимых услуг регионального и муниципального уровней онлайн

Как рассказали в региональном комитете цифрового развития, самые востребованные услуги в 2022 году — назначение ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, пособия на ребёнка из малообеспеченной семьи, прием лесных деклараций.

Сейчас на портале Госуслуг зарегистрировано более 1,7 млн ленинградцев – это 91% от всех жителей Ленобласти.

Напомним, что официальный канал портала государственных услуг Российской Федерации работает в telegram, VK и ок.