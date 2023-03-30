Институт Российской академии наук запустил программу изучения НЛО

Автор: Сергей Агутин
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Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН запустил научную программу для исследования НЛО. Об этом сообщает ТАСС.

«Если вы стали очевидцем какого-либо необычного объекта или явления на небе. Если вам показался странным вид, форма, движение объекта или явления. Если вы просто заметили в небе что-то интересное и непонятное. Присылайте фото- и видео материалы на нашу электронную почту. Будем разбираться вместе», – говорится в сообщении института

Ученые просят тех, кто видел неопознанные летающие объекты, присылать фото и видео на электронный адрес [email protected] В июне 2022 года в NASA сообщали, что управление займется собственным исследованием НЛО с научной точки зрения.

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28.03.2023 95
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