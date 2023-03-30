Институт Российской академии наук запустил программу изучения НЛО

Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН запустил научную программу для исследования НЛО. Об этом сообщает ТАСС.

«Если вы стали очевидцем какого-либо необычного объекта или явления на небе. Если вам показался странным вид, форма, движение объекта или явления. Если вы просто заметили в небе что-то интересное и непонятное. Присылайте фото- и видео материалы на нашу электронную почту. Будем разбираться вместе», – говорится в сообщении института

Ученые просят тех, кто видел неопознанные летающие объекты, присылать фото и видео на электронный адрес [email protected] В июне 2022 года в NASA сообщали, что управление займется собственным исследованием НЛО с научной точки зрения.