Звезду Героя России вручили вдове летчика-штурмана из Ленобласти, погибшего в ходе СВО

Летчик-штурман из Ленинградской области Алексей Боровиков погиб в ходе специальной военной операции. Его вертолет сбили на территории ЛНР прямым попаданием зенитной управляемой ракеты.

Военнослужащий посмертно удостоен звания Героя России. Звезду Героя России вручили его вдове Наталье Боровиковой 30 марта в ходе торжественной церемонии в Пушкине.

«Звезда Героя России – это оценка народа, страны, горечи невосполнимой утраты и величия совершенного подвига», – прокомментировал вице-губернатор Ленобласти Михаил Ильин

Наталья Боровикова получила высшую государственную награду от командующего объединением ВВС и ПВО Западного военного округа генерала-лейтенанта Олега Маковецкого.