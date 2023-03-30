Звезду Героя России вручили вдове летчика-штурмана из Ленобласти, погибшего в ходе СВО

Автор: Сергей Агутин
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Летчик-штурман из Ленинградской области Алексей Боровиков погиб в ходе специальной военной операции. Его вертолет сбили на территории ЛНР прямым попаданием зенитной управляемой ракеты.

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Военнослужащий посмертно удостоен звания Героя России. Звезду Героя России вручили его вдове Наталье Боровиковой 30 марта в ходе торжественной церемонии в Пушкине.

«Звезда Героя России – это оценка народа, страны, горечи невосполнимой утраты и величия совершенного подвига», – прокомментировал вице-губернатор Ленобласти Михаил Ильин

Наталья Боровикова получила высшую государственную награду от командующего объединением ВВС и ПВО Западного военного округа генерала-лейтенанта Олега Маковецкого.

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