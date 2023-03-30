Два школьных музея из Ленобласти победили в федеральном конкурсе – фото

В России подвели итоги конкурса «Школьный музей: цифровой формат». Победителями стали Музей боевой славы «Дорога жизни» из села Шум Кировского района и историко-краеведческий музей «Наследие» из Гатчины.

Музей Шумской школы занял первое место в номинации «Лучший сельский школьный музей». Приз – сертификат на 500 тысяч рублей. Руководитель школьного Музея боевой славы «Дорога жизни» Елизавета Каткова отметила, что музею более 50 лет.

«Создавали его ветераны ледовой Дороги Жизни, участники боев за Шум и станцию Войбокало и, конечно, ученики школы. Были походы по местам боев, в ходе которых созданы экспозиции музея, рассказывающие о героизме лётчиков и артиллеристов, автомобилистов и медиков. Созданные экспозиции и рукописные воспоминания военных событий и сегодня помогают воспитывать патриотов», – сказала Елизавета Каткова

Историко-краеведческий музей «Наследие» Гатчинской школы № 7 занял второе место в категории «Лучший городской школьный музей». Приз – 300 тысяч рублей. Руководитель школьного историко-краеведческого музея Светлана Максимова напомнила, что документы и фотографии из архива музея размещены на сайте.

«Также к экспозициям сделаны QR-коды, которые помогают подробнее узнать об экспонатах. В музее у нас 9 постоянных экспозиций, поэтому было принято решение расширить его площадь за счет виртуального пространства. В рекреациях школы размещены интерактивные экраны, которые позволяют любому желающему поближе познакомиться с работой музея, его экспозициями и проектами», – рассказала Светлана Максимова