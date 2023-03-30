Продолжительность жизни в развитых странах к 2060 году может значительно увеличиться.

Результаты исследования были опубликованы в журнале PLOS ONE.

Ученые из Университета штата Джорджия (США) провели статистическое исследование и обнаружили, что 100 лет жизни это еще далеко не предел.

Жанне Кальман, умершей в 1997 году, смог прожить 122 года – такой максимальный возраст был выявлен в ходе изучения статистических данных. Специалисты предположили, что к 2060 году продолжительность жизни человека может увеличится до 150 лет.

Ранее стало известно, что ленинградцы стали жить дольше ожидаемого.