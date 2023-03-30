С 1 апреля WhatsApp перестает работать на некоторых типах устройств

Это связано с выходом обновления.

По сообщениям PRIMPRESS, популярный в России мессенджер WhatsApp вводит новое правило для всех своих пользователей. Разработчики перестанут поддерживать старые версии приложения уже с 1 апреля.

Программное обеспечение некоторых устройств не позволит установить актульную версию мессенджера. Речь идет о тех сериях iPhone, которые работают на базе iOS 12 и старше. Что касается операционной системы Android, в немилость попадут версии 4.1 и старше. Также прекратится поддержки телефонов с KaiOS 2.5.0 и старше, включая JioPhone и JioPhone 2.

Ранее стало известно, что расходы на установку и эксплуатацию умных счетчиков могут включить в тарифы на оплату жилищнокомунальных услуг.