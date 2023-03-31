На 10 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 31 марта

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 31 марта при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):
- км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 57, 74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):
- км 593-674, Тосно 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков, мойка шевронов, буферов;
- км 670-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 110, 114, 130 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 331+025-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, установка дорожных знаков;
- км 481, 485, 489, 491, 499 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка обочин от снега и грязи;
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков;
- подъезд к МАПП «Брусничное» км 0-2 ограничение скорости движения в сторону Выборга с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 184, км 163 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций асфальтобетонного покрытия.
А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов дороги;
- км 0-19 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, замена сигнальных столбиков;
- км 75-77 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 2-16, км 27-34, км 34-56, км 57-77, км 78-111, км 112-145 ограничение движения в оба направления с 10:00 до 18:00, замена ламп;
- км 78-84 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, очистка тротуаров от снега;
- км 84-97 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 17:00, очистка барьерного ограждения от снега и грязи;
- км 115 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, ремонт пешеходного ограждения;
- км 118-119 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров от снега и грязи, вывоз снега.
А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть – Луга»:
- км 26-54 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, очистка дорожной разметки механизированным способом;
- км 40 -54 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, очистка светоотражающих элементов;
- км 40 ограничение скорости движения в направлении МТП с 08:00 до 18:00, ремонт барьерного ограждения.
А-180 «Нарва» (Санкт-Петербург — граница с Эстонской Республикой):
- км 99-125 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, очистка дорожной разметки механизированным способом;
- км 99-145 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, ремонт, выправка дорожных знаков.
Р-23 (Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия):
- км 37-40 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, ремонт барьерного ограждения.