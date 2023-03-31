Нетрезвый житель Гостилиц подозревается в изнасиловании женщины, попросившей его о помощи

Автор: Сергей Агутин
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Житель деревни Гостилицы Ломоносовского района подозревается в изнасиловании 33-летней женщины 30 марта. Пострадавшая попросила 35-летнего знакомого помочь с переносом вещей из съемной квартиры.

По данным следствия, когда женщина пустила нетрезвого мужчину в квартиру, он изнасиловал ее, применив физическую силу. Пострадавшая рассказала о случившемся мужу, который находился в Москве. Он вызвал полицию.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Установлено, что ранее он был судим за побои. Заведено уголовное дело по статье «Изнасилование, соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

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16.12.2020 34692
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