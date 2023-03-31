В Пермском крае задержали 59-летнего наркокурьера из Ленинградской области. Сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль на трассе в пригороде Перми.
В багажнике иномарки полицейские нашли два брикета наркотика общей массой около 5 кг. Стоимость партии оценивается в 12 млн рублей.
Водитель признался, что забрал наркотики из схрона в Подмосковье и планировал распространить их через тайники-закладки в двух городах Ханты-Мансийского автономного округа. Драгдилером он является с ноября 2022 года. И уже доставлял запрещенные вещества в северные регионы России из Беларуси.
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