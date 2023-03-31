Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 31 марта

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области. Уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, один автомобиль и гаубица Д-20.

На Красно-Лиманском направлении ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск «Центр» нанесено поражение живой силе и технике противника в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики. За сутки на данном направлении уничтожено до 85-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три пикапа, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений и огня артиллерии «Южной» группировки войск общие потери противника за сутки составили до 260-ти украинских военнослужащих и наёмников, четыре боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, четыре пикапа и одна гаубица Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой народной республики. Общие потери противника составили до 35-ти украинских военнослужащих, два пикапа, а также гаубицы Д-30 и Д-20.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, 16 автомобилей и самоходная гаубица «Акация». Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 74-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 76-ти районах.

В районе населенного пункта Отрадокаменка Херсонской области уничтожен склад топлива 126-й бригады территориальной обороны. Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS», а также уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Маринское и Зеленый Под Херсонской области.