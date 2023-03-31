На дороге в Туганы у автобуса спустило колесо

Так и ехали. Пассажиры не пострадали. Водитель тоже.

Маршрутный автобус 104 по дороге в Туганы ехал со спущенным колесом. Сообщество vk Сланцы — не тапки опубликовало видео.

«Не доезжая Туганов пробило колесо, чуть позже взорвалась подушка, ехали накось большую часть дороги со скоростью 15-25 км/ч и с ужасным страшным стуком. Жалко пассажиров и водителей! Они не в чем не виноваты, а приходиться это терпеть. Хорошо что обошлось все без последствий!!!» — сообщает очевидец.

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