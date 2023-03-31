Заказчик — городской «Центр благоустройства и строительства».

Как сообщает стройблок Ленобласти 31 марта, облправительство заключило контракт на строительство двух дорог на Воронцовском бульваре и на улице Шувалова в Мурино,

В процессе работ дорожники уберут строительный мусор, который оставил застройщик «Петрострой» на Воронцовском бульваре, и благоустроят территорию. У дорог появятся парковки, новые фонари уличного освещения и остановки общественного транспорта. Вдоль них обустроят широкие тротуары.

Дорога на Шувалова будет с двумя полосами по 3 метра в ширину, на Воронцовском бульваре — по 3,5 метра

Стоимость работ превышает 162 миллионов рублей, из них 67% — из федерального бюджета, 28 % — из регионального и 5% — из местного.

Фото: Пресс-служба правительства Ленобласти

Ранее стало известно, что электронная повестка на службу будет приравнена к личному вручению.