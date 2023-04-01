На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 1 апреля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 1 апреля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
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27.11.2022 2654
Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):
- км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 57, 74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия.
М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):
- км 593-674, Тосно 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков, мойка шевронов, буферов;
- км 670-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 110,114,130 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 331+025-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 481,485,489,491,499 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия.
А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка обочин от снега и грязи;
- км 47-100 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков;
- км 95 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, ремонт барьерного ограждения.
- км 3+400 Подъезд в г. Выборгу № 1,ограничение скорости движения, реверсивное движение с регулировщиком, замена барьерного ограждения;
- км 191 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 0-75 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов;
- км 120-121 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):
- км 74-77 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка барьерного ограждения от снега и грязи.
А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть – Луга»:
- км 16-54 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, очистка дорожной разметки механизированным способом;
- км 21-24 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, очистка водоотводных лотков;
- км 0- 40 ограничение скорости движения в направлении МТП с 08:00 до 18:00, выправка дорожных знаков.
А-180 «Нарва» (Санкт-Петербург — граница с Эстонской Республикой).
- км 112-114 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, очистка водоотводных лотков;
- км 99-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, очистка дорожной разметки механическим способом.