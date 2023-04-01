На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 1 апреля

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 1 апреля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

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Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):

  • км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 57, 74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия.

М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):

  • км 593-674, Тосно 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков, мойка шевронов, буферов;
  • км 670-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):

  • км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 110,114,130 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

  • км 331+025-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 481,485,489,491,499 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия.

А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):

  • км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка обочин от снега и грязи;
  • км 47-100 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков;
  • км 95 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, ремонт барьерного ограждения.
  • км 3+400 Подъезд в г. Выборгу № 1,ограничение скорости движения, реверсивное движение с регулировщиком, замена барьерного ограждения;
  • км 191 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-181 «Магистральная»:

  • км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
  • км 0-75 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов;
  • км 120-121 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):

  • км 74-77 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
  • км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка барьерного ограждения от снега и грязи.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть – Луга»:

  • км 16-54 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, очистка дорожной разметки механизированным способом;
  • км 21-24 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, очистка водоотводных лотков;
  • км 0- 40 ограничение скорости движения в направлении МТП с 08:00 до 18:00, выправка дорожных знаков.

А-180 «Нарва» (Санкт-Петербург — граница с Эстонской Республикой).

  • км 112-114 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, очистка водоотводных лотков;
  • км 99-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, очистка дорожной разметки механическим способом.
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