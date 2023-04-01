В Комтрансе Петербурга объяснили связь системы платной парковки с новой моделью транспортного обслуживания

Заместитель председателя Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Дмитрий Ваньчков рассказал, по какой причине развитие Единого городского парковочного пространства (ЕГПП) было необходимо синхронизировать с переходом города на Новую модель транспортного обслуживания (НМТО).

Как пояснил представитель ведомства, развитие ЕГПП является частью большой транспортной реформы, реализация которой курируется вице-губернатором Санкт-Петербурга Кириллом Поляковым.

Ваньчков обратил внимание на то, что транспортная реформа представляет собой долгосрочную комплексную стратегию, включающую сразу несколько проектов. В частности, в прошлом году Северная столица перешла на Новую модель транспортного обслуживания (НМТО), в рамках которой неудобные и небезопасные маршрутки были заменены на новые и комфортные низкопольные автобусы, адаптированные в том числе для маломобильных пассажиров.

Дмитрий Ваньчков подчеркнул, что транспортная реформа предусматривает не только проекты Комитета по транспорту, но и Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, который занимается строительством новых станций метро, а также проекты Комитета по инвестициям, который строит трамвайную линию «станция метро Купчино — поселок Шушары — Славянка» и магистрали Восточный скоростной диаметр.

Комитет по транспорту, в свою очередь, занимается реализацией масштабных проектов по обновлению трамваев, троллейбусов, автобусов и вагонов метро.

Представитель транспортного ведомства отметил, что развитие системы платных парковок в Петербурге и внедрение НМТО тесно взаимосвязаны между собой, так как один проект находится в зависимости от другого. Проект ЕГПП обеспечивает формирование комфортной городской среды, а также приоритетное движение общественного транспорта и уменьшение неблагоприятного воздействия на экологическую обстановку в центре города.

Одной из целей НМТО является обеспечение соблюдения интервалов и графиков автобусов, трамваев и троллейбусов, а для этого требуется создание приоритетных условий движения общественного транспорта. В центре Санкт-Петербурга такой приоритет может быть обеспечен только путем упорядочивания хаотичной парковки, ведь улицы в исторической части города очень узкие.

Дмитрий Ваньчков добавил, что замеры транспортных потоков указывают на высокий уровень интенсивности движения автомобилей в зоне платной парковки как в рабочие, так и в выходные дни. Наиболее высокий трафик наблюдается с 8.00 до 20.00. На данный момент введение круглосуточной платной парковки, по мнению Комтранса, является бессмысленным, так как ночью парковочных мест предостаточно.

В то же время развитие системы платных парковок обеспечило значительно снижение трафика в центре Северной столицы, увеличение скорости движения общественного транспорта, а также сокращение времени прибытия экстренных служб, что является крайне важным для спасения жизни людей. Таким образом, проект Единого городского парковочного пространства является социальным, а не коммерческим.