В Енакиево подняли флаги России, ДНР и Ленобласти в честь начала подготовки к строительному сезону – видео

Ленинградская область участвует в развитии инфраструктуры трамвайно-троллейбусного управления (ТТУ) в подшефном Енакиево. В честь начала подготовки к строительному сезону в городе состоялось торжественное поднятие флагов России, ДНР и Ленинградской области.

Специалисты из региона начали работу, несмотря на снег. Произведено дополнительное примыкание к территории ТТУ. Далее комитет по транспорту в течении месяца организует строительный городок, приступит к капитальному ремонту административного здания и депо.

Флаги подняты в торжественной обстановке на новых флагштоках