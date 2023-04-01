В Енакиево подняли флаги России, ДНР и Ленобласти в честь начала подготовки к строительному сезону – видео

Автор: Сергей Агутин
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Ленинградская область участвует в развитии инфраструктуры трамвайно-троллейбусного управления (ТТУ) в подшефном Енакиево. В честь начала подготовки к строительному сезону в городе состоялось торжественное поднятие флагов России, ДНР и Ленинградской области.

Специалисты из региона начали работу, несмотря на снег. Произведено дополнительное примыкание к территории ТТУ. Далее комитет по транспорту в течении месяца организует строительный городок, приступит к капитальному ремонту административного здания и депо.

Флаги подняты в торжественной обстановке на новых флагштоках

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27.03.2023 475
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