«Тойоту» бизнес-класса тушили после удара об дерево в Лужском районе

В экстренные службы 1 апреля в 00:52 сообщили о ДТП в деревне Березицы Лужского района, после которого загорелась машина. На место происшествия выехала дежурная смена 135-й пожарной части.
Работали четыре спасателя и одна спецмашина.
Перед возгоранием Toyota Camry вылетела с проезжей части, въехала в дерево и загорелась. По предварительной информации, водителю помощь врачей не потребовалась.
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26.12.2022 2439