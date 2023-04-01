«Тойоту» бизнес-класса тушили после удара об дерево в Лужском районе

В экстренные службы 1 апреля в 00:52 сообщили о ДТП в деревне Березицы Лужского района, после которого загорелась машина. На место происшествия выехала дежурная смена 135-й пожарной части.

Работали четыре спасателя и одна спецмашина.

Перед возгоранием Toyota Camry вылетела с проезжей части, въехала в дерево и загорелась. По предварительной информации, водителю помощь врачей не потребовалась.