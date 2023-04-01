Мужчина подозревается в изнасиловании знакомой в Тосно. В квартире были двое детей 

В полицию 31 марта обратилась жительница Ленинградской области. По словам 33-летней женщины, около 23:45 ее изнасиловал знакомый в ванной комнате квартиры дома на улице Ермака в Тосно.

Знакомый на просьбы прекратить насильственные действия не реагировал. По словам женщины, это продолжалось около 15 минут, в квартире в тот момент находились дети заявительницы.

После случившегося женщина выбежала в подъезд и заперла злоумышленника в квартире. От помощи врачей пострадавшая отказалась. Правоохранители выясняют детали произошедшего.

[tsInject id=’8157309′ align=»m» img=»1″]