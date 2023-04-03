Петербурженка покупала с рук мясорубку, но вместе с ней получила пистолет

В полицию 1 апреля обратилась 46-летняя жительница Санкт-Петербурга. Она рассказала, что приобрела на «Авито» мясорубку, но, получив посылку, обнаружила в коробке не только ее, но и предмет, похожие на оружие.

Эксперты пришли к выводу, что женщине прислали пригодный для стрельбы пистолет, переделанный из списанного охолощенного оружия.

Также в посылке были семь патронов, четыре из которых пригодны для стрельбы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.