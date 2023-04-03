МВД объявило в розыск девушку, которую считают причастной к гибели Владлена Татарского в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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Подозреваемую в причастности к совершению взрыва 26-летнюю Дарью Трепову объявили в федеральный розыск.

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Фото: iz.ru

В Санкт-Петербург из Москвы девушка приехала в конце марта и сняла квартиру неподалеку от кафе, где произошел взрыв. Также объявлен в розыск белый Volkswagen Polo. На этом автомобиле, предположительно, девушка уехала с места происшествия.

Взрыв в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел вечером 2 апреля. В момент происшествия там проходила встреча с военкором Владленом Татарским. Он погиб, еще 32 человека пострадали. Взрывное устройство, замаскированное под статуэтку, принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера как подарок Татарскому.

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02.04.2023 39
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