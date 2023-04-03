Подозреваемую в убийстве Владлена Татарского задержали

По информации «Фонтанки», девушку задержали на съемной квартире в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

Взрыв в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел вечером 2 апреля. В момент происшествия там проходила встреча с военкором Владленом Татарским. Он погиб, еще 32 человека пострадали. Взрывное устройство, замаскированное под статуэтку, принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера как подарок Татарскому.