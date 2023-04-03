Подозреваемую в убийстве Владлена Татарского задержали

Автор: Сергей Агутин
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По информации «Фонтанки», девушку задержали на съемной квартире в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

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Взрыв в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел вечером 2 апреля. В момент происшествия там проходила встреча с военкором Владленом Татарским. Он погиб, еще 32 человека пострадали. Взрывное устройство, замаскированное под статуэтку, принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера как подарок Татарскому.

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02.04.2023 39
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