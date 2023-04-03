Подозреваемую в убийстве Владлена Татарского задержали

По информации «Фонтанки», девушку задержали на съемной квартире в Выборгском районе Санкт-Петербурга.
Взрыв в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел вечером 2 апреля. В момент происшествия там проходила встреча с военкором Владленом Татарским. Он погиб, еще 32 человека пострадали. Взрывное устройство, замаскированное под статуэтку, принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера как подарок Татарскому.
Вам будет интересно
Число пострадавших достигло двадцати пяти человек. Сегодня, 2 апреля, в 18:13 прогремел взрыв в кафе Street Food Bar №1 на Университетской...
02.04.2023 39