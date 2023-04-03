В Минобороны РФ рассказали о подвиге Ивана Крылова в ходе СВО

В Минобороны РФ продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих, которые выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации. Мужество и героизм проявил гвардии сержант Иван Крылов.

Гвардии сержант Иван Крылов вместе с вверенным ему отделением в составе батальонной тактической группы штурмовал опорный пункт националистов. Отделение Крылова заняло выгодную позицию и вело осаду опорного пункта с фланга.

В ходе ответного вражеского огня со стороны обороняющихся боевиков личный состав взвода попал под минометный обстрел, в ходе которого командир взвода был тяжело ранен и эвакуирован с поля боя. Не растерявшись в сложившейся ситуации, Крылов принял командование взводом на себя.

Националисты, имея численное превосходство, перешли в контрнаступление. В ходе боя Иван лично уничтожил трех боевиков и провел корректировку огня артиллерии в непосредственной близости от позиций националистов, отражая атаки противника. Бой длился в течение двух часов.

Несмотря на полученное в бою ранение, сержант продолжал руководить личным составом до прибытия подкрепления, после чего был эвакуирован с поля боя. Самоотверженные, грамотные действия гвардии сержанта Ивана Крылова позволили выполнить поставленную боевую задачу и выбить боевиков с занимаемых территорий.