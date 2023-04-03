Доллар и евро обновили максимумы к рублю с апреля 2022 года

Рубль в ходе торгов на Московской бирже 3 апреля опустился до минимума почти за год. Доллар впервые с 20 апреля 2022-го поднялся выше 78 рублей, евро – выше 85 рублей.

Рубль слабеет к доллару и евро, несмотря на существенный рост нефтяных цен. По данным на 13:31 мск, фьючерсы на Brent в Лондоне дорожали на 5 % и торговались по $83,94.

Нефть подорожала из-за решения стран ОПЕК+ сократить добычу в мае примерно на 1,16 млн баррелей в сутки.