Пассажир «Пулково» пытался незаметно провезти хамелеона в обуви

Таможенники аэропорта «Пулково» обнаружили в обуви пассажира рейса «Дубай — Санкт-Петербург» спрятанную рептилию.

Россиянин прибыл из ЮАР. Таможенный контроль он проходил по «зеленому» коридору, утверждая, что не везет с собой товаров для обязательного декларирования. Однако в его обуви был спрятан хамелеон.

Пассажир заявил, что везет рептилию для личных целей, однако никаких сопровождающих документов он предоставить не смог.

Хамелеон должен пройти таможенную экспертизу. До ее завершения рептилия помещена в Ленинградский зоопарк, говорится в сообщении пресс-службы СЗТУ.