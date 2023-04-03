Пассажир «Пулково» пытался незаметно провезти хамелеона в обуви

Автор: Гузель Галимова
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Таможенники аэропорта «Пулково» обнаружили в обуви пассажира рейса «Дубай — Санкт-Петербург» спрятанную рептилию.

Россиянин прибыл из ЮАР. Таможенный контроль он проходил по «зеленому» коридору, утверждая, что не везет с собой товаров для обязательного декларирования. Однако в его обуви был спрятан хамелеон.

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Фото: пресс-службы СЗТУ

Пассажир заявил, что везет рептилию для личных целей, однако никаких сопровождающих документов он предоставить не смог.

Хамелеон должен пройти таможенную экспертизу. До ее завершения рептилия помещена в Ленинградский зоопарк, говорится в сообщении пресс-службы СЗТУ.

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