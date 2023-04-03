Такой указ опубликовал Кремль по просьбе Владимира Путина.

Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества военного корреспондента Максима Фомина, известного под псевдонимом Владлен Татарский — сообщает 78.ru.

Владлен Татарский родился в 1982 году в Макеевке. После школы он работал шахтёром, потом занимался мелким бизнесом. Мужчина попал в тюрьму, затем вступил в ряды добровольцев, был помилован. В 2022 году военкор вернулся на Донбасс и вступил в батальон «Восток». Участвовал в битве за Мариуполь.

Кроме того, мужчина был другом известной Дарьи Дугиной, которая в прошлом году погибла в теракте после лекции в Подмосковье.

У Владлена Татарского остались жена и трое детей. По последним данным, число пострадавших при теракте в петербургском кафе увеличилось до 33 человек.

Фото: 78.ru

Ранее стало известно, что пострадавшие при взрыве в кафе Петербурга получат компенсации от правительства города.