Пострадавшие при взрыве в кафе Петербурга получат компенсации от правительства города

Семья погибшего при взрыве в петербургском кафе военного корреспондента Владлена Татарского получит из бюджета Петербурга 1 млн рублей.
Тяжелораненым при взрыве в кафе выплатят по 500 тыс., остальным пострадавшим – по 250 тыс. Об этом сообщил Александр Беглов.
Губернатор уточнил, что среди пострадавших есть жители других регионов, в том числе Ростовской, Псковской областей. Всем сейчас оказывают необходимую медпомощь.
Минздрав РФ сообщает, что число пострадавших при взрыве в Петербурге выросло до 33, в больницах остаются 22 человека, восемь из них в тяжелом состоянии.
Напомним, взрыв в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел вечером 2 апреля. В момент происшествия там проходила встреча с военкором Владленом Татарским. Он погиб. Главной подозреваемой по этому уголовному делу стала Дарья Трепова.