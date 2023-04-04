В Ленобласти объявили лучших «Молодых Профессионалов» своего дела

В региональном чемпионате приняли участие 900 молодых ленинградцев в 46 компетенциях, 10 из которых были представлены юниорами. Им помогали 400 экспертов и 135 волонтеров.

«Самое важное – это то, что мы показали всё самое лучшее, что есть в системе среднего профессионального образования. Лучшие навыки, умения и компетенции – это работа большой и слаженной команды. Чемпионат – это возможность для карьерного роста», – отметила председатель комитета общего и профессионального образования Вероника Реброва.

По результатам соревновательных дней большинство медалей в категории от 14 до 16 лет завоевали ребята из Кировского центра информационных технологий: 7 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых медалей.

В основной категории за победу боролись стали колледжей и техникумов региона. Лучше всего проявили себя студенты Кировского политехнического техникума, Мичуринского многопрофильного техникума, а также Государственного института экономики, финансов, права и технологий.

Теперь победителей и призеров регионального ждет межрегиональный этап, победители которого представят регион осенью на национальном этапе в Петербурге.

Напомним, что на территории области на базе «Учебно-методического центра» Ленобласти появится центр подготовки молодых профессионалов к WorldSkills. В 2018 году Ленинградцы привезли домой три медали с финала WorldSkills Russia, а в 2021 году уже четыре, в 2022 году — пять.