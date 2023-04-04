Фото: в Петербурге горит склад с баллонами, есть угроза взрыва

Два десятка спасателей прямо сейчас борются с крупным пожаром в Приморском районе Петербурга.
На Макулатурном проезде горит склад размером 5х10 метров. По данным ряда источников, внутри — баллоны. На месте работают 20 спасателей, задействовав четыре единицы техники. Сведений о пострадавших не поступало.
Фото: ЖК Шуваловский | ЖКШ, ВК
Предварительно, горит предприятие «Петроградское ПЗТ». Пожару присвоили ранг «Волна», уже взорвались несколько баллонов.
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