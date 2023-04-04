Финляндия официально стала членом НАТО, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Официального сообщения от Североатлантического альянса пока нет.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что расширение НАТО за счет вступления новых стран в альянс является посягательством на безопасность России. Он назвал это событие очередным обострением ситуации.

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Тем временем в МИД России заявили, что Россия будет вынуждена предпринять ответные меры как военно-технического, так и иного характера для купирования угроз национальной безопасности, возникающих в связи со вступлением Финляндии в НАТО.