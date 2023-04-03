Финляндия продолжает строить стену в отношениях с Россией

Финляндия уже начали возводить забор протяженностью до 260 километров на границе с Россией.
Финские парламентские партии положительно отнеслись к идее строительства ограждения на границе с РФ еще прошлой осенью, а работы по его возведению начались в конце февраля.
Видео: телеканал Euronews.
Кроме того, Финляндия стала на шаг ближе к вступлению в НАТО. Турция отдала последний голос, одобрив присоединение европейской страны к альянсу.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Финляндия официально вступит в альянс во вторник, 4 апреля. Его слова приводит Reuters.
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