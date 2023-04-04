Юрий Олейник переизбран председателем совета ветеранов Ленобласти

Региональная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Ленинградской области начала новую пятилетку с переизбрания председателя

«Мы начали новый пятилетний план работы. Спасибо вам за доверие. Работа ленинградской организации ветеранов не возможна без участия председателей районных советов ветеранов. Мне есть, чему у вас поучиться, я всегда прислушиваюсь к вашим словам. Надеюсь, что мы и дальше продолжим выстраивать эффективную работу», ― отметил Юрий Олейник.

На заседании также принято решение о приеме в организацию в качестве коллективного члена Десантного братства Ленобласти. За ее включение проголосовали большинство участников совета.

Ранее Вице-губернатор по внутренней политике Анна Данилюк подвела итоги работы организации за 2022 год и выразила слова благодарности за активную жизненную позицию ее участников.

Напомним, что при Губернаторе Ленобласти работает консультативный совет по делам ветеранов, образованный в целях обеспечения эффективного взаимодействия органов исполнительной власти с представителями социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты и поддержки ветеранов, а также в целях разработки приоритетных направлений государственной политики, проводимой на территории Ленобласти в области защиты и поддержки ветеранов, проживающих на территории региона.