Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

На Купянском направлении уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль, а также гаубица Д-20.

На Красно-Лиманском направлении уничтожено до 225-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

На Донецком направлении уничтожено до 65 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери за сутки составили до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также одна гаубица Д-20.

На Херсонском направлении уничтожено до 10 украинских военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы Д-30.

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За сутки уничтожены три склада с артиллерийскими боеприпасами противника, склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS», а также уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата.