В Ленобласти объявили сигнал «Режим» из-за неопознанного летающего объекта

В небе над Сосновым Бором в Ленобласти заметили неопознанный объект, объявлен сигнал «Режим».
По данным тг-канал «Mash», ПВО засекла воздушный шар небольших размеров, который движется со стороны Европы со скоростью 200 километров в час на высоте 10 000 метров.
Официальных комментариев от властей Ленобласти пока не поступало.
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04.04.2023 72