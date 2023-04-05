В Ленобласти объявили сигнал «Режим» из-за неопознанного летающего объекта

В небе над Сосновым Бором в Ленобласти заметили неопознанный объект, объявлен сигнал «Режим».

По данным тг-канал «Mash», ПВО засекла воздушный шар небольших размеров, который движется со стороны Европы со скоростью 200 километров в час на высоте 10 000 метров.

Официальных комментариев от властей Ленобласти пока не поступало.