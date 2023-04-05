Еще 20 детей из ЛНР прибыли в Ленобласть на реабилитацию

Больницы Ленобласти встретили 20 детей из Луганской Народной Республики для прохождения реабилитации.

Маленькие пациенты, имеющие серьезные заболевания, уже находятся в Ленинградской областной детской клинической больнице. В ближайшее время начнутся комплексные обследования.

Тем временем в Тихвинской больнице завершается восстановительное лечение ребят, которые прибыли ранее. Обследования прошли и мамы пациентов – многие из них не были у врачей на протяжение долгих лет.

Всего до конца июня на реабилитацию в Ленобласть приедут 137 детей из ЛНР. Организационную помощь медикам оказывают Агентство стратегических инициатив и благотворительная служба «Верное направление».