В Петербурге росгвардейцы нашли машину в розыске за 10 минут. За рулем сидел подозреваемый в другом преступлении

В Центр оперативного управления отдела вневедомственной охраны 4 апреля в 13:30 поступила ориентировка с данными о Kia Rio, объявленном в розыск. На поиски направились все дежурные наряды ОВО.
Иномарку нашли спустя 10 минут на улице Коммуны. В салоне находился мужчина, которого подозревают в краже, совершенной 24 марта около 05:00. На перекрестке проспектов Ударников и Индустриального он украл у 27-летнего мужчины смартфон стоимостью 30 тысяч рублей.
Подозреваемого доставили в отдел полиции и передали инициатору розыска. Также заведено уголовное дело о краже.
Фото: пресс-служба Управления вневедомственной охраны
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