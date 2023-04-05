В Петербурге росгвардейцы нашли машину в розыске за 10 минут. За рулем сидел подозреваемый в другом преступлении

Автор: Сергей Агутин
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В Центр оперативного управления отдела вневедомственной охраны 4 апреля в 13:30 поступила ориентировка с данными о Kia Rio, объявленном в розыск. На поиски направились все дежурные наряды ОВО.

Иномарку нашли спустя 10 минут на улице Коммуны. В салоне находился мужчина, которого подозревают в краже, совершенной 24 марта около 05:00. На перекрестке проспектов Ударников и Индустриального он украл у 27-летнего мужчины смартфон стоимостью 30 тысяч рублей.

Подозреваемого доставили в отдел полиции и передали инициатору розыска. Также заведено уголовное дело о краже.

В Петербурге росгвардейцы нашли машину в розыске за 10 минут. За рулем сидел подозреваемый в другом преступлении Санкт-Петербург
В Петербурге росгвардейцы нашли машину в розыске за 10 минут. За рулем сидел подозреваемый в другом преступлении Санкт-Петербург

Фото: пресс-служба Управления вневедомственной охраны 

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В Петербурге росгвардейцы нашли машину в розыске за 10 минут. За рулем сидел подозреваемый в другом преступлении Санкт-Петербург
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